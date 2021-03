[Review] Unmatched - Combat de légende

Unmatched est un jeu de société édité par IELLO et disponible depuis quelques jours en version française. Le jeu propose de faire s’affronter des personnages sur un plateau à l’aide d’un jeu de cartes propre à chacun. Le jeu a été créé par Rob Daviau et Justin D. Jacobson et est illustré par Olivier Barrett.

Unmatched: Combat de légende volume 1 de son nom complet permet donc de 2 à 4 joueurs de s’affronter en choisissant parmi les 4 personnages proposés: Alice, Méduse, le roi Arthur ou Sinbad le marin. Chaque personnage vient avec un ou plusieurs acolytes qui l’aideront à vaincre les adversaires. Par exemple, Merlin vient accompagner le Roi Arthur tandis que Méduse est aidée par 3 harpies.

Au niveau du contenu de la boîte, on retrouve un plateau de jeu recto-verso (donc deux terrains à tester), des figurines représentant les quatres héros, des jetons en plastique pour les acolytes et des compteurs de points de vie, ainsi qu’un accessoire pour Alice en carton, et bien sûr un deck de 40 cartes par personnage accompagné d’un fiche explicative du personnage (pouvoir, déplacement, combat au corps-à-corps ou distance).

Concernant le déroulement du jeu, on joue en tour par tour. Chaque joueur peut faire 2 actions différentes ou identiques parmi 3. On peut effectuer une manoeuvre, ce qui permet de piocher une carte et de déplacer ses personnages ou utiliser un stratagème, c’est-à-dire un certain type de carte à un effet. La dernière action possible est de lancer une attaque sur un personnage à portée, l’adversaire peut alors se défendre avec une de ses cartes pour limiter sa perte de points de vie. En général, les cartes d’attaque et de défense ont un effet qui s’applique pendant ou après le combat. C’est d’ailleurs ce type qui sera décisif puisque le but est de réduire les points de vie du héros adverse à 0, la santé du compagnon n’important pas dans le dénouement.

Le gros avantage du jeu est sa rejouabilité, entre les 4 personnages qui ont des stratégies totalement différentes et le hasard provoqué par le tirage de carte dans un deck de 30 cartes, il y a peu de chances que les parties se ressemblent. Concernant les stratégies, elles se basent sur les personnages tels qu’on les connait. Par exemple, Alice peut grandir ou rapetisser, s’octroyant un bonus en attaque ou en défense tandis qu’Arthur frappe fort grâce à Excalibur et que Sinbad obtient de plus en plus de bonus au fur et à mesure que des cartes voyages sont jouées. De plus, le but étant l’affrontement des personnages, le jeu est assez rapide et les parties durent une trentaine de minutes, l’épuisement de la pioche d’un joueur aidant à accélérer le dénouement. Un autre point fort du jeu est le graphisme. Chaque deck de personnage à son propre univers, et même les cartes communes présentes dans chaque deck ont pourtant la même "forme" mais leur propre style.

Et si vous vous demandez pourquoi on parle de ce jeu sur MDCU, c’est tout simplement parce que l’éditeur américain a annoncé 4 extensions inspirées de l’univers Marvel pour cette année: Hell’s Kitchen (Daredevil vs Elektra vs Kingpin/Le Caid), Teen Spirit (Ms Marvel vs Squirrel Girl vs Cloak and Dagger), Redemption Row (Luke Cage vs Ghost Rider vs Moon Knight) et For King and Country (Black Widow vs Winter soldier vs Black Panther ). Et en attendant ces extensions dans nos contrées, vous pourrez déjà profiter au printemps de l’extension Robin des Bois vs Big Foot et plus tard de Cobble & Fog qui réunit l’homme invisible, Sherlock Holmes, Dracula et Dr Jekyll/ Mr. Hyde. Il existe aussi d'autres extensions plus thématiques dont une sur Buffy the Vampire Slayer et une autre sur le monde de Jurassic Park.