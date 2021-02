Warner Bros. envisagerait un Superman noir pour son reboot

Suite à l'annonce du projet de reboot Superman , qui serait porté par J.J. Abrams et son studio Bad Robot, un élément important du projet semble se dessiner, à savoir la volonté de la part de Warner Bros. de proposer un Superman noir. Il n'y a rien d'officiel, ni de concret, pour le moment. Pourtant, si on essaie de mettre les différentes pièces du puzzle ensemble, le portrait devient plutôt évident.

C'est un tweet de Borys Kit du Hollywood Reporter qui lance les hostilités, confirmant cette idée d'un Superman différent, une volonté qui ne date pas d'aujourd'hui.

Est-ce que le public se verra présenter un Superman noir ? C'est la volonté et quelque chose que le studio essaie de mettre en place depuis des mois, voir un an ou deux selon les sources.

Pour apporter de l'eau à ce moulin, on se souvient qu'en 2018/2019, l'acteur Michael B. Jordan (Black Panther, Fantastic Four) était brièvement sur ce projet, et avait déjà à l'époque lancé cette idée d'un Superman noir. Ce que confirme Kit dans un deuxième tweet.

Michael B. Jordan a essayé de développer un projet de Superman noir quand il est arrivé au studio avec son contrat en 2019, mais ça n'a pas été très loin à l'époque, selon des sources. Il est possible que le studio revienne vers lui à l'avenir.

Dans les comics, si l'on recherche une telle version de Superman , on peut se tourner vers une Terre parallèle, Earth-23. Grant Morrison et Doug Mahnke y avaient créé un Superman noir et président des États-Unis, Calvin Ellis, durant l'event Final Crisis. Ceci pourrait peut-être correspondre à ce que J.J. Abrams a présenté comme l'"histoire puissante et émouvante qui n'a pas encore été racontée".

Enfin, Ta-Nehisi Coates est au scénario, c'est un auteur plutôt engagé pour la cause des afro-américains, et qui a notamment signé un beau run sur Black Panther chez Marvel. L'hypothèse d'un Superman noir sous sa plume est donc d'autant plus crédible.