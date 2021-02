Un nouveau film Superman serait en préparation chez Warner Bros.

Un nouveau film Superman serait en développement chez Warner Bros. Il s'agirait d'un reboot produit par JJ Abrams (Lost, Star Wars) via sa société Bad Robot, et écrit par Ta-Nehisi Coates (connu pour des comics Black Panther mais également pour ses ouvrages sociaux). Il n'est pas encore connu si Henry Cavill sera de retour, mais l'acteur a exprimé son interêt pour reprendre le rôle.

Sur le site Shadows and Act, le producteur et scénariste expriment leur enthousiasme à propos du projet :

JJ Abrams :

Il y a un nouveau, puissant et émouvant récit Superman qui n'a pas encore été raconté. Nous ne pourrions être plus excités de travailler avec M. Coates pour aider cette histoire à arriver sur grand écran, et nous sommes plus que reconaissants envers l'équipe chez Warner Bros. pour cette opportunité.