[Preview VO] King in Black : Captain America #1

La fin de l'event King in Black approche et les héros sont enfin libérés de l'emprise de Knull. On retrouve un Steve Rogers , entouré du Faucon et du Winter soldier , qui n'est pas encore totalement remis, dans ce numéro tie-in à l'event.

King in Black : Captain America #1 est écrit par Danny Lore et dessiné par l'équipe composée de Nirko Colak, Stegano Landini, Roge Antonio et Nico Leon. Sortie prévue le 3 mars.