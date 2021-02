Pas de saison 2 prévue pour WandaVision

Interrogé sur le succès de la série WandaVision, pour laquelle il ne reste plus que deux épisodes à découvrir, le boss de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré qu'une saison 2 n'était pour le moment pas dans les cartons du studio.

Je suis chez Marvel depuis assez longtemps pour ne pas donner un "non" définitif par rapport à une seconde saison de WandaVision.

Feige a également confirmé le modèle hybride film/série TV va continuer et se développer dans le MCU, et que le choix de l'un ou l'autre dépendra du projet et de l'histoire à raconter.

Lizzy Olsen passera de WandaVision au film Doctor Strange. Le fun du MCU est bien sûr tous les crossovers que nous pouvons faire entre les séries, entre les films. Donc ça variera en fonction de l'histoire. Parfois il y aura une saison 2, parfois il y a aura un film et ensuite un retour vers une série. Parfois, et ce n'est pas encore annoncé, nous pensons et planifions des saisons 2 pour certaines des séries à venir.

On a également appris hier que la série Loki sera diffusée en juin, et Feige a annoncé que la production de She-Hulk débutera dans quelques semaines, suivie de près par Moon Knight.