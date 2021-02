La série Titans tease plus de Blackfire pour la saison 3

Et un trailer pour aujourd'hui ?

Le personnage de Blackfire, la soeur de Starfire , devrait avoir un rôle plus important dans la saison 3 de la série Titans, notamment parce que l'actrice Daramis Lewis devient régulière. Et c'est dans ce sens qu'a été révélé un teaser annonçant quelque chose pour aujourd'hui, peut-être un premier trailer de la nouvelle saison. On peut en effet apercevoir le nom de Blackfire apparaître très rapidement, ainsi qu'une image codée.

Rendez-vous plus tard dans la journée pour savoir de quoi il s'agit.