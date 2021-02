Une nouvelle série sur le voyage dans le temps chez Image Comics

L'éditeur Image Comics annonce une nouvelle série polar qui abordera la thématique des voyages dans le temps. Intitulée Time Before Time, elle sera réalisée par Declan Shalvey et le duo de Write It In Blood, Rory McConville et Joe Palmer.

J'ai adoré ce que cette équipe a fait sur Write in Blood donc je suis très enthousiaste de les avoir sur quelque chose de plus ambitieux. Leur travail pour moi ressemble au bébé de Aeon Flux et Hellboy. Je pense que les lecteurs vont apprécier les superbes pages, mais également l'histoire principale qui suit Tatsuo s'enfoncant de plus en plus dans les problèmes. Avec Time Before Time, Rory et moi-même pouvons écrire un polar classique qui contient encore plus de retournements de situation et de visuels captivants que procure la SF.

En l'an 2140, l'organisation criminelle connue comme Le Syndicat transporte ses clients dans le temps pour leur offrir de nouvelles vies. Des opérateurs du Syndicat, Tatsuo et Oscar, décident de voler l'une des machines à remonter le temps et voyagent dans le passé, causant d'importants dégâts.

Time Before Time #1 sortira le 12 mai 2021.