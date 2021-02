Une adaptation pour The Department of Truth de Tynion IV

Tout juste arrivée au bout de son premier, la série The Department of Truth atterrit déjà entre les mains de producteurs hollywoodiens. THR révèle que la société de production Sister a acheté les droits télévisuels et cinématographiques pour adapter la série de James Tynion IV et Martin Simmonds.

Pour le moment, l'adaptation envisagée est une série TV pour laquelle un co-scénariste est recherché pour accompagner Tynion IV à l'écriture.

Après la reprise du titre Batman chez DC et l'incroyable succès de sa série Something is Killing the Children en indé, la réussite continue de sourire au scénariste américain. Avec The Department of Truth, il plonge dans l'univers des conspirationnistes et comment ces théories peuvent façonner notre réalité. Une série qui a reçu un excellent accueil critique et attisé la curiosité de nombreux producteurs, puisqu'une dizaine d'investisseurs étaient en compétition pour signer ce deal.

Quant à Sister, il s'agit d'une entreprise assez récente fondée par Elisabeth Murdoch, fille du célèbre magnat des médias Rupert Murdoch, Stacey Snider, ancienne dirigeante de Dreamworks ou de la Fox, et Jane Featherstone, une productrice télé britannique impliquée dans les séries Chernobyl et Gangs of London.