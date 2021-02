Sasha Calle sera Supergirl pour le film solo Flash !

Si Melissa Benoist est la Supergirl du petit écran, il y en aura désormais une nouvelle sur le grand écran ! L'actrice Sasha Calle a été choisie pour interpréter la cousine de Superman au sein du DCEU, plus précisement dans le film The Flash .

Le réalisateur Andy Muschietti s'est exprimé sur le sujet et sur ce choix de l'actrice : "J'ai vu plus de 400 auditions. États-Unis, Argentine, Brésil, Mexique, Colombie. La réserve de talent est vraiment incroyable et c'était difficile de faire un choix, mais on a finalement trouvé une actrice qui est destinée pour le rôle.". L'équipe de production a été impressionnée par la force et la vulnérabilité qu'elle apporte au rôle, et il y a eu une vraie alchimie avec Ezra Miller, lors de rencontres à travers Zoom (pas le vilain, le logiciel de conf call).

Sasha Calle est surtout connue pour son rôle de Lola Rosales dans la série The Young and the Restless, et sera la première latino-américaine à interpréter le rôle de Supergirl .

Rappelons que The Flash est prévu pour le mois de novembre 2022, et devrait introduire grandement le multivers dans l'univers du DCEU.