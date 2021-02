The Flash : photos du début de la saison 7

La série The Flash fera son grand retour le 2 mars sur The CW, avec le début de sa saison 7. Voici les photos officielles et le synopsis du premier épisode, intitulé All's Well That Ends Wells.

Lorsqu'une expérience pour rétablir la vitesse de Barry échoue, Nash Wells recherche un moyen de sauver Flash et met au point un plan dangereux. Pendant ce temps, Iris a une grande épiphanie à l'intérieur de l'univers miroir et Cecile se retrouve face à face avec Rosa Dillon.