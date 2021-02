Une nouvelle série Red Sonja par Conner et Palmiotti

Après avoir marqué le personnage d'Harley Quinn en 2013, le duo d'époux Amanda Conner et Jimmy Palmiotti s'attaquent désormais à la diablesse à l'épée, Red Sonja ! Dynamite Entertainment annonce une nouvelle série The Invincible Red Sonja, avec le couple au scénario, Moritat au dessin et Dave Sharpe au lettrage. Les couvertures seront signées par Conner, avec des variantes du premier numéro par Joseph Michael Linsner, Carla Cohen, Celina, et Frank Cho.

"J'aime Red Sonja depuis que j'ai 12 ans. Je voulais devenir elle en grandissant à une époque, mais ce n'est plus l'âge Hyborien désormais. Et je suppose que c'est une bonne chose." déclare Amanda Conner. De son côté, Jimmy Palmiotti affirme que "Red Sonja est l'un de mes personnages préférés du genre de l'épée et de la sorcellerie depuis que j'ai acheté sa première apparition chez le marchand de bonbons."

The Invincible Red Sonja #1 débarque en mai 2021.