John Wesley Shipp apparaîtra dans la saison 2 de Stargirl

L'acteur John Wesley Shipp n'en a définitivement pas terminé avec ses rôles de Flash , pour notre plus grand plaisir. Après ses apparitions dans plusieurs séries de l'univers DC de la CW, que ce soit pour les rôles de Jay Garrick ou la reprise de son Barry Allen des années 90 lors de Crisis on Infinite Earths, il sera de retour dans la peau du premier pour jouer le Flash de la Justice Society of America de l'âge d'or, dans la saison 2 de Stargirl.

Son apparition se fera dans un épisode flashback, qui reviendra sur le passé de l'équipe de la JSA de Terre-2, terre sur laquelle se passe la série Stargirl, le reste du CWverse se déroulant sur Terre-Prime. Pour autant, il est annoncé que cet épisode officialisera l'introduction de Courtney Whitmore dans cet univers global du CWverse post-crisis.

La saison 2 de la série est actuellement en production et n'a toujours pas de date fixée, mais devrait arriver courant 2021, quelques mois après les autres séries.