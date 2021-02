Une série régulière pour Shang-Chi en mai

Le film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings est prévu pour le mois de juillet de cette année, c'est donc avec peu de surprise que l'on apprend la publication d'une nouvelle série régulière sur le héros. La série Shang-Chi sera gérée par le duo composée de Gene Luen Yang et Dike Ruan, qui était déjà à la tête de la dernière mini-série en date.

Après les évènements de la dernière série, Shang-Chi a finalement pris sa place de leader de la Five Weapons Society, mais utiliser une organisation secrète maléfique pour faire le bien ne sera pas facile. Et ce sera encore plus difficile alors que les collèges super-héros de Shang-Chi, de Spider-Man aux X-Men en passant par les Avengers, commencent à douter de ses motivations ! Ne ratez pas la confrontation entre Shang-Chi et sa nouvelle famille, et les plus grands héros de l'univers Marvel !