La CW vient de dévoiler un nouvel élément promotionnel afin de faire la promotion de la série TV The Flash . Cette fois, il s'agit d'un poster sur lequel nous pouvons voir la fine équipe autrement dit : Barry, Iris, Cisco, Caitlin et Joe (et non, pas de Tom Cavanagh en Wells).

Le voici :

Pour rappel, la série The Flash fera son grand retour à partir du 2 mars 2021 sur la chaîne The CW.