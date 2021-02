[Zap' MDCU] Sorties du 10/02/2021: Mighty Morphin

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 10 février! Chez DC Comics, on est toujours dans Future State avec Green Lantern, Dark Detective, Justice League et Teen Titans. On a aussi testé l'anthologie de la Saint-Valentin: Love is a Battlefield. Chez Marvel, on est retourné voir Eternals et continue de suivre The Amazing Spider-Man . En indés, on a été voir Red Sonja: Valentine's Day Special chez Dynamite et Mighty Morphin chez Boom! Studios.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Last Lanterns Part 2 / Dead Space / Recon Ecrit par Geoffrey Thorne / Josie Campbell / Robert Venditti Dessiné par Tom Raney / Andie Tong / Dexter Soy Couverture de Clayton Henry





(1) Red Sonja Valentine's Special #1 Ecrit par Bill Willingham Dessiné par Giuseppe Cafaro Couverture de Joseph Michael Linsner

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Negative Space Part 2 Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Marcelo Ferriera Couverture de Mark Bagley

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Reckoning ! Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona





(1) Love is a Battlefield Ecrit par Christos Gage / Crystal Frasier / Mark Russel / Marquis Draper / Tim Seeley / Cavan Scott / Regine Sawyer / Sina Grace / Pornsak Pichetshote / John Ridley Dessiné par Xermanico / Juan Gedeon / Nik Virella / Pop Mhan / Rebekah Isaacs / Jose Luis & Jonas Trindade / Rob Guillory / Karl Mostert / Chris Mooneyham / Amancay Nahuelpan Couverture de Kaare Andreews Batman & Catwoman - Perfect Matches Wonder Woman & Steve Trevor - Bittersweet Amanda Waller & Perry White - Loose Lips Kid Flash & Red Arrow - A Tale of Two Titans HBarley Quinn & Poison Ivy - The Beginning Hawkman & Hawkwoman - Together Forever Mistar Miracle & Big Barda - Anniversary Nightwing & Starfire - Ex-position Sgt. Rock - Able John Stewart & Fatality - The Heart Wants





(1) Future State Part 2 / Phophéties Part 2 Ecrit par Joshua Williamson / Ram V Dessiné par Robson Rocha & Daniel Henriques / Marciop Takara Couverture de Dan Mora

LES GRANDS DE L'INDé