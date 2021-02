Zawe Ashton jouera la méchante dans Captain Marvel 2

Si on ne connait pas encore le personnage qui sera la principale antagoniste de Carol Danvers dans Captain Marvel 2, on connait au moins désormais son visage ! C'est l'actrice Zawe Ashton qui a été choisi pour le rôle. On a déjà pu la voir à l'oeuvre dans le film Nocturnal Animals, ou les séries TV Misfits et Doctor Who. Elle sera également au casting de la prochaine saison de The Handmaid's Tale.

Nia DaCosta réalisera cette suite, écrite par Megan McDonnell, dans laquelle nous retrouverons Brue Larson dans le rôle titre. Elle sera acompagnée par la version adulte de Monica Rambeau, Teyonah Parris, que l'on découvre dans WandaVision, et Ms. Marvel/Kamala Khan, interprétée par Iman Vellani, qui viennent compléter une équipe très féminine. Sortie prévue en novembre 2022.