Justice League : date de sortie française et second teaser pour la Snyder Cut

Il ne manque plus qu'une plateforme de diffusion

Avec l'absence de la plateforme HBO Max dans nos contrées, la question de la diffusion de la Justice League de Zack Snyder en France restait encore sans réponse. Aujourd'hui, le compte français de DC Comics a apporté quelques précisions sur les réseaux sociaux en annonçant notamment une date de sortie pour le long-métrage dans l'Hexagone.

Nous pourrons donc découvrir la fameuse Snyder Cut à partir du 22 avril (contre le 18 mars pour les fans américains) en VOST et en VF. Toutefois, quelques interrogations subsistent puisque DC précise qu'ils sont encore en négociations concernant la plateforme qui pourrait accueillir le film. A voir également si une sortie cinéma est envisagé ou non par le studio.

Vous êtes très nombreux à nous demander si la Snyder Cut's Justice League sortira en France.



Nous pouvons enfin vous le dire avec certitude : OUI.



Le film sera disponible en VOST et en VF dès le 22 avril 2021.



Rendez-vous dimanche pour le nouveau trailer ! — DC Comics France (@DCComics_FR) February 12, 2021

Par ailleurs, il n'y a pas que de ce côté de l'Atlantique que la Justice League a fait parler d'elle. Les fans ont ainsi pu découvrir un second aperçu vidéo de la bande-annonce prévue pour dimanche. Un court teaser vidéo qui permet tout de même d'entr'apercevoir Darkseid et ses armées, bien entouré par Desaad et Granny Goodness.

Prochaine bande-annonce pour la Justice League de Zack Snyder dimanche avant une sortie US le 18 mars et une sortie FR le 22 avril.