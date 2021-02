Une featurette teaser pour WandaVision

Alors que l'épisode 6 de la série WandaVision sort aujourd'hui, Marvel Studios a dévoilé une vidéo featurette, qui revient sur l'univers de la série avec des interviews des deux acteurs principaux et d'autres membres de l'équipe. On y découvre notamment des images inédites d'Halloween, qui devrait se dérouler dans l'épisode de cette semaine.

Attention aux spoilers, notamment sur un bout de scène entre Agnès et Vision, qui est assez révélatrice. On y voit également Wanda et Vision mettrent leurs problèmes de côté pour défendre leur "chez eux".