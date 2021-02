Chip Zdarsky sur un titre Justice League en digital first

DC Comics continue d'étendre sa gamme de comics digital first avec un nouveau titre intrigant. Cette fois-ci, l'éditeur fait appel à Chip Zdarsky pour la mini-série en 16 chapitres intitulée Justice League : The Last Ride qui débutera en format numérique le 14 avril avant une arrivée en physique le mois suivant.

Le scénariste de Daredevil chez la concurrence fera équipe avec l'artiste Miguel Mendonça et la coloriste Enrica Eren Angiolini. Au niveau du pitch, une tragédie inimaginable aura brisé la confiance au sein d'une Justice League laissée orpheline de sa Trinité qui a décidé de prendre des chemins séparés après le drame. Mais malgré ce qui est décrit comme "le plus grand procès pour meurtre de l'univers", l'équipe devra se réconcilier "pour protéger l'univers une dernière fois" face "aux plus grands vilains du cosmos". On devrait également retrouver Barry Allen et John Stewart dans la série mais aussi la planète Oa et ses Gardiens comme le suggèrent les couvertures.

Le site Bleeding Cool soulève par ailleurs la possibilité qu'il s'agisse ici de la première histoire qui prendrait place sur la seconde Terre principale qui avait été mentionnée dans le final de Death Metal et ferait ainsi partie de ce nouvel Omniverse de l'ère Infinite Frontier. Un point qui reste tout de même à prendre avec des pincettes, rien d'officiel n'ayant été annoncé.

Justice League : The Last Ride débutera le 14 avril en digital et le 11 mai en physique. Darrick Robertson et Miguel Mendonça sont chargés des différentes couvertures.