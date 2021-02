Marvel relance les Defenders cet été

En marge d'annonces pour le mois de mai, Marvel Comics commence aussi à teaser ce qu'elle proposera à ses lecteurs cet été. Et il semble que la Maison des Idées prépare un nouveau volume pour la série Defenders d'après le teaser dévoilé hier.

Sur cet aperçu illustré par Javier Rodriguez (Doctor Strange & the Sorcerers Supreme), nous découvrons ce bon vieux Stephen Strange accompagné par le Masked Raider qui prévient le docteur que le temps est en danger et qu'il est temps d'appeler les nouveaux Defenders. Au premier plan, un jeu de tarots représente plusieurs héros qui sont tous plus ou moins liés à l'équipe. Certaines cartes sont de dos mais on peut par exemple apercevoir Hulk, Cloud, Betty Ross, le Silver Surfer, Namor, Brunnihilde la Valkyrie, Beast, Moondragon ou Daimon Hellstrom.

Peu d'informations donc puisqu'il ne s'agit encore que de teasing mais la présence du Masked Raider laisse penser que cela pourrait reprendre certains éléments issus des one-shots Incoming, et surtout Marvel Comics #1000 où l'histoire du personnage servait de fil rouge au numéro. Cette nouvelle itération du héros masqué était ensuite censé occuper un plus grand rôle dans l'univers Marvel mais les complications liées à la crise que le monde traverse depuis un an a sans doute changé, ou au mieux, retardé les plans de l'éditeur.

Concernant l'équipe créative, Marvel Comics n'a rien annoncé mais Al Ewing ayant été responsable de l'intrigue liée au Masked Raider, peut-être continuera-t-il son travail avec le personnage... Plus d'informations dans les semaines à venir, Defenders est prévu pour cet été.