Des covers d'X-Men dévoilent des retours de personnages

X-Men #20 et X-Factor #9

Les couvertures pour les numéros X-Men #20 et X-Factor #9 ont été dévoilées, révélant ainsi les retours dans la franchise de deux personnages. Du côté d'X-Men, la couverture de Leinil Yu nous montre un Nimrod en mauvais état. Il s'agit des Sentinelles du futur apparues dans Powers of X. Le numéro sera écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Francesco Mobili.

Pour X-Factor, alors que l'équipe affronte toujours Morrigan, elle se retrouve à assister à un concert dans le Mojoworld, dans lequel joue Alison Blaire, aka The Dazzler. Le numéro est écrit par Leah Williams avec des dessins de David Baldeón et une couverture signée Ivan Shavrin.

Les deux titres seront en pause après ces numéros du 12 mars, notamment parce que la nouvelle équipe des X-Men (pour laquelle les fans ont pu voter) sera dévoilée en juin lors du Hellfire Gala.