Marvel Studios a trouvé la scénariste de Blade

Relayée il y a quelques mois par The Hollywood Reporter, la recherche de scénariste pour le reboot de Blade est aujourd'hui terminée. D'après le même site, Marvel Studios a embauché Stacy Osei-Kuffour, scénariste qui a écrit et supervisé l'intrigue de la série TV Watchmen. On retrouve également sur son CV une nomination aux Emmy Awards pour son travail sur la série comique Pen15 et des épisodes de la série Hunters avec Al Pacino.

Ce choix met ainsi fin à six mois d'entretiens méticuleux pour le studio et Mahershala Ali, l'acteur étant très impliqué dans ces recherches pour lesquelles la priorité était donnée sa chance à un scénariste afro-américain. Petite information supplémentaire : le film semble s'appeler aujourd'hui Blade, The Vampire Slayer.

Prochaine étape dorénavant pour le projet annoncé en 2019 à la SDCC : trouver un réalisateur. Le film n'a pas encore de date de sortie.