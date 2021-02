La nouvelle sélection Urban Comics à 4,90€ pour cet été

L'éditeur Urban Comics compte relancer la même initiative que l'été dernier avec des comics à 4,90€. Une nouvelle sélection de dix titres a été dévoilée, que voici :

- Batman : L’asile d’Arkham

- Batman vs Bane

- Batman vs Deathstroke

- Batman vs Le Pingouin

- Harley Quinn Rebirth

- Joker

- Justice League : Forever evil

- Justice League vs Suicide Squad

- Les sirènes de Gotham

- Suicide Squad Renaissance

Le contenu des albums ne sont pas encore connus, et pas forcément devinables pour certains, notamment ceux consacrés aux vilains. Pour le reste, les noms sont assez évocateurs, avec les récentes séries Harley Quinn et Suicide Squad, les Sirènes de Gotham qui regroupe Harley, Poison Ivy et Catwoman , le Joker d'Azarello et Bermejo qui a déjà eu de nombreuses éditions, le crossover Forever Evil de l'époque New 52 et la mini-série Justice League Vs Suicide Squad. Notons également la publication dans ce format du chef d'oeuvre de Grant Morrison et Dave McKean, L'Asile D'Arkham , si c'est bien de cette histoire qu'il s'agit.

On retient surtout que la sélection est centralisée sur l'univers de Batman , Harley Quinn et le Suicide Squad, ce qui est un peu regrettable. Il était intéressant d'avoir des albums consacrés à Superman ou Wonder Woman , à minima, lors de la première version de l'initiative.