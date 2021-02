Taika Waititi et James Gunn ont collaboré pour leurs prochains films

Thor 4 et Gardians of the Galaxy 3

S'il y a bien deux films qui semblent naturellement liés pour la phase 4 de Marvel Studios, ce sont bien Thor: Love And Thunder et Guardians of the Galaxy Vol. 3, puisque si l'on s'en tient à la fin d'Avengers: Endgame, Thor se retrouve avec l'équipe galactique de l'univers Marvel. Et ce sans même parler des apparitions de Star-Lord et Medusa dans le prochain Thor . Il n'est donc pas surprenant d'entendre James Gunn, réalisateur des Gardiens , expliquer qu'il a travaillé avec Taika Waititi, pas directement sur les films de chacun, mais au moins en amont, pour se coordonner.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait de l'influence sur Thor , Gunn a répondu :

Pas vraiment, et Taika Waititi fait du super boulot - le script est génial. Nous avons discutés du statu quo personnages avant qu'il se mette à l'écriture & de la direction qu'ils prendront & il a lu le script pour le Vol.3 & j'ai lu son script & nous avons partagés nos retours.

Thor: Love and Thunder est actuellement en tournage pour une sortie prévue le 6 mai 2022, alors que Guardians Of The Galaxy est lui prévu pour l'année suivante.