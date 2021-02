Black Adam pourrait être renommé... Shazadam !

Le site Bleeding Cool dévoile un "scoop" des plus étranges, qui risque de faire grincer des dents. Il semblerait que le personnage de Black Adam de l'univers DC, pourrait être renommé dans peu de temps. Et son nouveau nom serait... Shazadam ! Le site américain a bien conscience de l'incongruité de cette nouvelle, mais affirme que la source est solide et que cela se passera bien en 2021.

Pour l'ère Infinite Frontier qui débute en mars, Black Adam sera l'un des membres de la Justice League du scénariste Brian Michael Bendis, il y a donc fort à parier que le changement se déroulerait dans cette série, s'il devait avoir lieu. On se souvient notamment de la couverture teaser avec des personnages noircis, dont Black Adam .

Le principal intéressé, Bendis, a pu réagir sur Twitter en postant simplement "Les rumeurs sont stupides". Reste à savoir s'il tient à cacher ce changement ou si Bleeding Cool s'est totalement planté sur cette information.

On rappele également qu'un film Black Adam est prévu par l'écurie DC, avec Dwayne Johnson, un changement de nom pourrait donc être assez risqué pour la promotion du film et la cohérence d'ensemble.