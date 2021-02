Miracle Molly est la nouvelle ennemie de Gotham City

Après Punchline, c'est une autre vilaine qui va être introduite à Gotham City par le scénariste James Tynion IV, à savoir Miracle Molly ! Il a partagé un premier aperçu du personnage, qui apparaîtra dès Batman #106 en mars, et fera ses vrais débuts dans le numéro #108. Miracle Molly est co-créée par Jorge Jimenez au dessin.

"Elle sera un membre du nouveau gang de Gotham qui se fait appeler the Unsanity Collective, et ils seront importants en 2020 et 2021. Et elle sera au centre de tout cela. J'ai écrit tout un truc pour l'équipe interne de Gotham en début d'année, dans lequel je décris le coeur de l'arc "The Cowardly Lot", et toute l'histoire s'axe sur deux thématiques sur la nature de la peur et de la mémoire... une thématique vient de Scarecrow , et l'autre d'elle." déclare Tynion IV.

Batman #106 débutera ce nouvel arc et lancera la série dans l'ère Infinite Frontier, sortie prévue le 2 mars 2021.