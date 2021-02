Une nouvelle mini-série Mister Miracle après Future State

L'un des personnages récurrents dans les numéros de DC Future State, c'est une nouvelle version de Mister Miracle, avec un retour sous le costume, celui de Shilo Norman. Et comme beaucoup, le personnage survivra suite à Future State et aura droit à une mini-série intitulée Mister Miracle: The Source of Freedom. Elle comptera six numéros, sera écrite par Brandon Easton et dessinée par Fico Ossio.

La série servira de nouvelle origine au personnage, pour l'introduire dans l'ère moderne. Il tentera de devenir le nouveau super artiste de l'évasion, alors qu'un rival visera lui aussi le même objectif et le costume de Mister Miracle.

"Cette série fonctionne comme une origin story et une réintroduction de Shilo Norman. Fico et moi avons une occasion fantastique de le faire entrer dans le panthéon DC, en en faisant un personnage plus complexe. Nous aborderons aussi le fait d'être un super-héros noir dans un monde où l'héroïsme est en conflit avec une société perturbée et méfiante." dit Easton.

Le premier numéro sort le 4 mai 2021.