Batwoman, The Flash, Legends of Tomorrow renouvelées par The CW

Malgré le gros passage à vide imposé par la pandémie du covid-19 en 2020, The CW a toujours confiance en ses séries du ArrowVerse puisqu'elle vient officiellement d'en renouveler trois pour la prochaine saison, 2021-2022. Il s'agit de The Flash (saison 8), Batwoman (saison 3) et DC's Legends of Tomorrow (saison 7).

Concernant Superman & Lois, pas de renouvellement validé pour le moment puisque la série n'a même pas encore commencé, mais tout de même une extension de saison, avec un passage de 13 épisodes prévus initiallement à 15.

La seule série a avoir repris pour le moment est la seconde saison de Batwoman, dont le quatrième épisode sera diffusé le 14 février. Superman & Lois débutera seule le 23 février, et sera rejoint par The Flash à partir du 2 mars. Quant à Legends of Tomorrow, elle sera lancée un peu plus tard cette année, même chose pour Supergirl, dont ce sera la dernière saison. Quatrième et dernière également pour Black Lightning, qui débutera elle le 8 février.