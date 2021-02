Une série TV sur le Wakanda en projet

La franchise Black Panther continuera bien à vivre malgré le décès tragique de Chadwick Boseman, d'abord avec une suite prévue au cinéma, mais il semblerait également à travers une série TV centrée sur le Wakanda. C'est le réalisateur des films lui-même, Ryan Coogler, qui a passé un nouveau deal avec Walt Disney, à travers sa société Proximity Media, dans lequel se trouve ce projet de séries, ainsi que d'autres qui ne sont pas forcément liées à Marvel.

Pour autant, la série n'est pour le moment pas encore officielle et n'a pas été validée par Disney+. Il y a clairement du matériel, en tout cas, pour explorer ce vaste monde du Wakanda.

Black Panther 2 est lui toujours planifié pour le 8 juillet 2022, et l'on en sait une chose, le personnage de T'Challa n'aura pas de nouvel acteur et ne sera donc plus présent dans la saga.