Premières photos de tournage pour Thor: Love & Thunder

Le quatrième volet de la saga Thor, Love & Thunder, est entré en tournage la semaine dernière, et en voici déjà les premières images "non officielles". On y retrouve les deux Chris, Hemsworth et Pratt, dans leurs rôles respectifs de Thor et Peter Quill .

Le plus remarquable est sans doute le fait que le personnage de Thor semble avoir retrouvé son physique d'avant Avengers: Endgame. On peut également remarquer qu'il porte une tenue totalement inédite, mais rien ne dit qu'il s'agit d'un costume officiel.

Thor: Love And Thunder sera toujours réalisé par Taika Waititi (Thor: Ragnarok) et verra le retour de Jane Foster (Natalie Portman), pour s'emparer de Mjolnir et devenir Lady Thor . Le film est prévu pour le 6 mai 2022.