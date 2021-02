WandaVision : 2 nouveaux personnages s'affichent

Darcy Lewis et Jimmy Woo

La série WandaVision commence tout doucement à dévoiler ses mystères et l'épisode 4 a signé le retour de deux personnages déjà apparus dans le MCU : Darcy Lewis (Kat Dennings) et Jimmy Woo (Randall Park). Leur retour maintenant passé (même s'il était révélé dans les bandes annonces), Marvel Studios a dévoilé deux nouvelles affiches consacrées à ces deux personnages, dans le style des précèdentes pour Wanda et Vision.

Darcy nous vient bien sûr de la franchise Thor et elle apparue dans les deux premiers films de la saga, alors que l'agent Woo a lui fait ses débuts dans Ant-Man and The Wasp.

WandaVision est de retour pour son cinquième épisode ce vendredi.