Hawkeye : Une photo de tournage pour Jeremy Renner

L'acteur Jeremy Renner a dévoilé une photo sur le plateau de tournage de la série Hawkeye. On le voit de dos, porter un nouveau carquois avec le logo du S.H.I.E.L.D., mais le détail plus intéressant est l'appareil auditif qu'il semble porter à son oreille droite. Cela pourrait être inspiré directement des comics et du run de Matt Fraction et David Aja, dans lequel Clint devient sourd pendant une période.

Si on ne sait pas encore grand chose de la série, on sait qu'elle sera largement inspirée de ce run, notamment dans la relation entre Clint et Kate Bishop (Hailee Steinfeld), il est donc fort possible que l'on retrouve cet élément de l'intrigue dans les comics. La série devrait aussi creuser un peu plus la période de Clint en Ronin, au début d'Avengers: Endgame.

Hawkeye n'a pas encore de date de diffusion fixée sur Disney+.