Middlewest récompensé à Angoulême

La cérémonie de remise des prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême version 2021 s'est tenue ce soir, en mode virtuel et en partenariat avec France Inter. Parmi les gagnants, on retrouve un comics, ce qui est assez rare pour être signalé. Il s'agit du premier tome de Middlewest, de Skottie Young et Jorge Corona, publié par Urban Link. Il remporte le Fauve jeunesse 12-16 ans.

Du côté des publications américaines, on citera également le Fauve du patrimoine remporté par l'Éclaireur de Lynd Ward. C'est aussi le superbe travail éditorial de Monsieur Toussaint Louverture qui est récompensé avec prix.

Concernant le palmarès complet de cette édition 2021 du festival, en voici une image récapitulative. Le grand prix, lui, sera remis lors de la session d'été.