Batman: The Long Halloween sera classé PG-13

Un autre grand classique de l'écurie Batman est adapté en film d'animation du côté de la Warner Bros., avec le comic book The Long Halloween, de Jeph Loeb et Tim Sale. Le film sera divisé en deux parties et semblerait respecter le ton assez sombre de l'oeuvre d'origine, puisque la première partie a décroché une classification PG-13. Cela annonce que l'on verra de "la violence, des images sanglantes, du langage grossier et des personnages qui fument".

C'est malgré tout une classification assez ordinaire pour les films animés de DC, seuls deux opus du catalogue ont eu une classification Rated-R, Batman: The Killing Joke et Justice League Dark: Apokolips War.

Batman: The Long Halloween Part 1 sortira cet été, suivi de sa suite à l'automne.