Début de tournage pour Thor: Love & Thunder

Un nouveau film Marvel Studios fait tourner la caméra et lance son tournage, il s'agit du quatrième opus de la saga Thor , avec Thor: Love & Thunder. Le tournage a débuté hier en Australie, le 26 janvier, qui est une date importante pour le peuple indigène du pays, que l'acteur Chris Hemsworth n'a pas oublié de rappeler dans son post instagram annonçant ses débuts sur le plateau.

C'est le 26 janvier 1788 qu'est arrivée la première flotte britannique sur le sol Australien, qui conduira à un génocide et à la dépossession de leur terre. C'est donc une date qui est célébrée pour se souvenir des horreurs passées, et comme le montre les photos, Chris Hemsworth et Taika Waititi, ont pris part à cette commémoration.