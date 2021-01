WandaVision : Paul Bettany parle du mystère de la série

Alors que le quatrième épisode de WandaVision arrive ce vendredi, les spectateurs se posent encore beaucoup de questions sur ce qu'il se trame derrière cette réalité de sitcom qui nous est présentée. Est-ce une création de Scarlet Witch elle-même ? Est-ce qu'un vilain encore inconnu en est responsable ? L'acteur Paul Bettany s'est attardé sur le sujet lors d'une interview.

Je dirais que... tellement de choses fuitent, et les gens apprennent certaines choses. Mais il y a ce truc qui a été gardé secret, qui se passe. Et je travaille avec cet acteur et j'ai toujours voulu travailler avec lui, et on fait des étincelles ensemble. Les scènes sont géniales, et je pense que les gens seront enthousiastes. J'ai toujours voulu travailler avec ce gars... et les scènes sont plutôt intenses. Je pense que les fans seront massivement surpris à la fin de la série. Je crois vraiment que les gens vont se dire, "Oh mon dieu !", et ils regarderont le MCU d'une manière différente. Et aussi, ils auront une meilleure compréhension de la direction qui est prise.