Le projet Heroes Reborn dévoilé par Marvel

Le nouvel Heroes Reborn de Marvel, teasé depuis quelques jours, est enfin dévoilé en détails par l'éditeur. Il ne s'agira pas d'un évènement à grande portée mais simplement d'une série, par le duo Jason Aaron/Ed McGuinness, qui débutera en mai 2021.

Voici le synopsis de la série, qui présente un univers Marvel changé, dans lequel les Avengers n'ont jamais existé. L'histoire s'intègre dans le run d'Aaron sur la série Avengers et découle de l'arc actuel sur le Phoenix.

Bienvenue dans un monde où Tony Stark n'a jamais construit d'armure Iron Man . Où Thor est un athéiste pochtron qui déteste les marteaux. Où le Wakanda est considéré comme un mythe. Et où Captain America n'a jamais été retrouvé dans la glace, parce qu'il n'y avait pas d'Avengers pour le chercher. À la place, le monde a toujours été protégé par les plus grands héros de la terre, le Squadron Supreme of America. Et désormais le Squadron est attaqué par certains de leurs plus grands ennemis, comme Dr Juggernaut, le Black Skull, Silver Witch et Thanos avec ses bagues de l'infini. Blade est le seul à se souvenir de cette renaissance du monde. Débute alors l'enquête sur la cause de ce changement de réalité.