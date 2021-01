Magic : The Gathering en comics chez BOOM! Studios

BOOM! Studios s'offre une nouvelle licence très populaire avec l'acquisition des droits de Magic : The Gathering. En avril, l'éditeur lancera une ligne de comics dédiée à cet univers avec une première série sobrement intitulée Magic.

Ce titre a été confié à Jed MacKay (Black Cat, Man Without Fear) et Ig Guara (Ghost Spider), qui se décrivent comme deux fans de longue date du jeu de cartes. L'équipe créative sera complétée par Arianna Consonni aux couleurs et Ed Dukeshire au lettrage.

Côté histoire, la série prendra place dans le royaume de Ravnica où des tentatives d'assassinat contre Ral Zarek, Vraska et Kaya forceront ces trois chefs de Guilde à faire équipe pour se rendre sur le plan de Zendikar à la recherche de leurs assaillants. Une aventure qui les mènera vers une confrontation finale contre un personnage majeur de Magic : The Gathering, promet BOOM!.

Magic #1 sera disponible en avril chez BOOM! Studios. Par ailleurs, une adaptation en série animée du jeu de cartes est actuellement en développement par les frères Russo pour Netflix.