Nebula de retour pour Thor: Love and Thunder

Un retour de plus pour le film Thor: Love and Thunder ! Mais pas forcément des plus surprenants puisqu'il s'agit d'un personnage bien installé dans le MCU désormais, à savoir Nebula. L'actrice Karen Gillan a récemment annoncé sa présence en Australie, où le tournage du film est prévu. Elle est également apparue avec les cheveux courts, ce qui a tout de suite soulevait des questions concernant la reprise du rôle.

Je les ai coupés l'autre jour en préparation de Nebula, pour que l'on n'ait pas à dissimuler tellement de cheveux sous la coque parce que j'ai tellement de cheveux, c'est incroyable. Ils sont tellement épais.

Ce n'est pas non plus une surprise au niveau de l'histoire puisque l'on sait que Nebula accompagne les Gardiens de la Galaxie et Thor , à la fin d'Avengers: Endgame. Elle pourrait donc, à minima, être présent au début du film. On sait que Chris Pratt apparaîtra également en tant que Star-Lord .

Thor: Love and Thunder est pour le moment prévu pour le 6 mai 2022.