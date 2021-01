Superman & Lois aura un épisode de 90 mn, The Flash est décalée

Le mois de février marquera le retour ou les débuts des séries DC du ArrowVerse de la CW (hors Batwoman qui a repris dimanche), et il était prévu que Superman & Lois et The Flash soit diffusée sur la même soirée, le 23 février. Il y a finalement un changement de plan puisque l'épisode pilote de la nouvelle série sur l'univers de l'homme d'acier se trouve étendu, et durera 90 minutes. Il sera suivi par une émission spéciale d'une demi heure, Superman & Lois: Legacy of Hope, qui présentera la saison à venir avec des interviews des acteurs et la présence d'un invité mystère pour discuter de l'héritage de Superman .

The Flash perd donc son créneau sur cette soirée, et débutera sa saison 7 la semaine d'après, le mardi 2 mars.