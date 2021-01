Une suite à Batman : La série animée sur HBO Max !

Voilà une nouvelle qui risque de faire apparaître de nombreux sourires sur le visage des fans de comics, et notamment du Chevalier Noir , puisqu'il semblerait qu'une suite à la légendaire série animée Batman des années 90 soit en développement du côté d'HBO Max. Ce sont Marc Bernardin et Kevin Smith de l'émission Fatman Beyond qui ont lâché l'info, se reposant sur des sources supposées "fiables".

"La rumeur c'est qu'HBO Max cherche à faire une suite à Batman: The Animated Series, qu'ils veulent aller de l'avant avec ça." a dit Bernardin, ce que Smith, très excité, n'a pu se retenir de confirmer.

Je ne suis pas impliqué, mais je l'ai aussi entendu et venant de personnes fiables. Quand je l'ai entendu je suis devenu dingue, et je l'ai entendu... je dirais il y a environ un mois. Je pense que c'est vrai, ce n'est pas qu'une rumeur, je ne dirais pas de programmer vos montres, mais c'est une idée qui ne fait pas qu'arriver, elle est déjà là. Je pense que ça va se faire. Ce serait quand même putain de dingue parce que tu pourrais littérallement juste reprendre le truc et repartir. Ce n'est pas comme si, oh il faut expliquer pourquoi tout le monde a veilli, c'est juste de l'animation alors on peut repartir tout de suite dans ces putains d'histoires géniales.

Si cela se confirme, le monde de l'animation et des série animées va évidemment en être secoué. Il faudra attendre de savoir qui sera présent sur le projet, un retour de Bruce Timm ? De Paul Dini ?

Seriez-vous partants pour le retour de l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps ?