Nouveau logo pour Warner Bros. Pictures

Le studio Warner Bros. Pictures soufflera ses cent bougies en 2023, l'occasion de donner un coup de peinture et de rajeunir son célèbre logo. Cette nouvelle version bleue avec les lettres WB en blanc avait déjà été en partie dévoilée en 2019, mais en voici la version officielle avec la vidéo d'animation, pour entrer dans l'année 2021. On note un design un peu plus épuré pour le fameux bouclier et du blanc qui est passé au gris métalisé.

Cette vidéo d'animation du logo a été dévoilée lors de la sortie du film Locked Down, un film original de la plateforme HBO Max, avec Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor.