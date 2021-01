Charlie Cox aurait tourné ses scènes pour Spider-Man 3

Selon ComicBook.com, non seulement l'implication de Charlie Cox dans le film Spider-Man 3 est réelle, mais celui-ci serait déjà passé sur le plateau de tournage pour y réaliser ses scènes. L'acteur aurait donc repris son rôle de Matt Murdoch/Daredevil, après que Marvel Studios ait récupéré les droits du personnage qui appartenaient à Netflix jusque fin 2020. On ne sait par contre pas s'il s'agit de la même version du personnage que celle de la série qui a eu trois saisons sur la plateforme de streaming, s'il s'agit d'une sorte de reboot du personnage avec le même acteur, ou tout simplement une version d'un univers parallèle, puisque l'on sait qu'il s'agira d'un axe important du film.

Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, a récemment déclaré que les personnages des séries Netflix étaient "de la partie", et qu'il n'était donc pas impossible de les voir réapparaître au sein du MCU. Concernant le multivers, le producteur avait déclaré ceci :

Le plus gros indice est dans le titre du second film Doctor Strange. C'est le plus gros indice de vers où le Multiverse of Madness nous emmène et comment nous allons l'explorer. C'est assez surréaliste de parler de Spider-Man 3. J'ai travaillé sur un film Spider-Man 3 il y a quelques années, réalisé par Sam Raimi. Donc, clairement, utiliser le raccourci "Spider-Man 3" maintenant, ça passe. Nous on l'appelle "Homecoming 3".