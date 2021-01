Ethan Hawke sera le méchant de la série Moon Knight

Après le casting d'Oscar Isaac dans le rôle de Moon Knight, c'est un autre grand nom qui rejoint la série de Disney+, avec l'acteur Ethan Hawke. Les deux seront opposés à l'écran, puique Hawke interprétera le méchant principal de la série, dont l'identité n'a pour le moment pas été dévoilée.

La réputation d'Ethan Hawke n'est plus à faire à Hollywood, on peut citer des films tels que Before Sunrise, Training Day, Boyhood, Sinister, ou encore The Purge. Marvel réussit donc toujours à attirer des grands noms sur ses projets, même pour la télévision, ce qui est plutôt rassurant.

Le tournage de la série Marvel Studios débutera à Budapest en mars, avec une équipe réalisateur composée de Mohamed Diab, Justin Benson et Aaron Moorhead.