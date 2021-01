Dexter Soy devient le dessinateur de Green Lantern

Annoncée il y a quelques semaines, la nouvelle série régulière Green Lantern écrite par Geoffrey Thorne devait être dessinée pat Tom Raney, mais c'est finalement Dexter Soy qui est annoncée sur la série avec les sollicitations DC d'avril 2021. Nous savions également que John Stewart serait le Green Lantern central de cette nouvelle série, et il ne sera pas seul, puisque la couverture du premier numéro signée Bernard Chang dévoile les personnages de Keli Quintela, la Teen Lantern de Young Justice, ainsi que Jo Mullein, de la série Far Sector.

Green Lantern sortira le 6 avril 2021, au prix de $4.99 pour 40 pages.

Alors que la nouvelle série Green Lantern débute, la nouvelle organisation des Planètes Unies et les Gardiens de l'Univers tiennent un sommet pour décider qui est mieux equipé pour servir et protéger le cosmos. Avec la majorité des GL rappelés sur OA, John Stewart y débarque en compagnie de la Teen Lantern Keli Quintela, dont le gant pourrait être l'arme la plus puissante de l'univers. Alors que le paysage de l'univers tout entier est remis en cause, est-ce la fin du Green Lantern Corps... ou un nouveau début ?