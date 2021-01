Chris Evans de retour en Captain America dans le MCU ?

Parmi de nombreuses vagues de retour au sein du MCU, il y en a sans doute un que l'on attendait pas, celui de Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers /Captain America ! Et il semblerait pourtant que cela puisse se concrétiser dans un avenir proche. Ce n'est qu'à l'état de rumeur pour le moment puisque Marvel Studios n'a rien confirmé, mais Deadline affirme que selon certaines sources, l'acteur serait bien de retour pour au moins un projet au sein du MCU, et peut-être un deuxième optionnel.

La dernière apparition de Chris Evans en Steve Rogers s'est faite dans Avengers: Endgame, et il faisait partie des vétérans du Marvel Cinematic Universe à raccrocher le costume, comme Robert Downey Jr. L'acteur avait officiellement déclaré en avoir fini avec Marvel après trois films Captain America et quatre Avengers, mais il semblerait qu'il ait désormais changé d'avis. Reste à savoir sous quelle forme il fera son retour, dans un film ou plutôt l'une des séries de Disney+ ? Et comment sera géré son statu quo à la fin d'Endgame ? On attend l'officialisation de la part de Marvel.