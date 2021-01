Une série solo pour Damian Wayne

C'est le moment de s'émanciper pour Damian Wayne qui s'envole dans sa propre série solo Robin, à partir du mois d'avril. Elle sera écrite par Joshua Williamson et dessinée par Gleb Melnikov.

"Étant un grand fan de Damian Wayne, je suis très enthousiaste de le lancer dans une nouvelle aventure. Gleb est l'artiste parfait pour raconter cette histoire alors que nous montrons aux lecteurs l'évolution de Damian , dans une nouvelle aventure qui touche à son héritage, à son lien à Batman, à Talia Al Ghul et qui débute une histoire importante pour le DC Universe." nous dit Williamson.

Après avoir entendu parler du tournoi de la Ligue de Lazarus, Damian Wayne n'a plus qu'une mission : gagner le tournoi et prouver qu'il est le plus grand combattant de l'univers DC. Mais il doit d'abord trouver l'île secrète sur laquelle se déroule le tournoi !