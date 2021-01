Premières images de la nouvelle série Alien par Marvel

On y est ! Les premières images du tout premier comics Alien made in Marvel ont enfin été dévoilées. Et comme vous allez pouvoir le constater, c'est un Salvador Larocca en forme qui s'en est chargé.

Voici les images :

Pour rappel, l'univers Alien a été récupéré par Disney lorsque ces derniers ont racheté la Fox. Disney possédant également Marvel, c'est sans aucune surprise que nous retrouvons l'univers Alien du côté de la Maison des Idées.

Concernant la série, le premier numéro sortira au mois de mars. Nous retrouverons Phillip Kennedy Johnson au scénario.