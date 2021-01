Jane Foster et Loki en équipe dans Mighty Valkyries

Le team-up que l'on attendait peut-être pas du côté de la franchise Thor va avoir lieu en avril, avec la mini-série The Mighty Valkyries. Elle mettra en avant le duo formé par Jane Foster /Valkyrie et Loki !

La série sera composée de cinq numéros, écrits par Torunn Grønbekk et Jason Aaron, et dessinés par Mattia De Iulis, qui signe également la couverture du premier numéro.

Jane Foster pensait être la dernière Valkyrie, mais le combat contre Knull, le King in Black, lui a prouvé le contraire. Désormais les Valkyries doivent redéfinir leur rôle dans un monde en constante évolution, et Asgard ne va pas leur faciliter la tâche. Lorsque Loki prévient Jane de l'exitance d'une bête qui chasse les âmes de Midgard, elle se jette dans l'action en compagnie de la nouvelle et mystérieuse Valkyrie, qui vient juste de faire ses débuts dans King in Black: Return of the Valkyries #1. Mais la nouvelle alliée de Jane aurait-elle d'autres priorités ? Il y a des années, cette ancienne guerrière a fait une promesse à la femme qu'elle aime. Et maintenant, il est temps de la tenir.