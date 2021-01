Ryan Reynolds explique comment il a convaincu Disney de faire Deadpool 3

Comme vous le savez déjà, un film Deadpool 3 verra bien le jour. Réalisé par Disney, le film sera néanmoins Rated-R et marquera, une fois encore, le retour de Ryan Reynolds dans le rôle titre. Aujourd'hui, nous apprenons comment ce dernier s'y est pris pour convaincre Disney de faire un troisième opus. Comme vous allez le voir, l'explication est parfaitement logique. Voici ce qu'il a déclaré :

Je leur ai montré (ndlr : à Marvel Studios) Spider-Man 1 et 2 et je leur ai dit que c'était Deadpool 1 et 2.